A Maranello contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Richieste entro il 1° marzo

E’ possibile fare richiesta dei contributi a fondo perduto statali e regionali per la regolarizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono portatori di handicap. Per accedere ai contributi deve essere avanzata richiesta al Comune di Maranello entro il 1 marzo, decidendo se aderire alla graduatoria regionale, a quella nazionale o ad entrambe, utilizzando la modulistica predisposta disponibile sul sito Internet del Comune. Per le informazioni e chiarimenti ritenuti necessari, per il ritiro della modulistica e la presentazione della domanda gli interessati possono rivolgersi al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio, in Via Vittorio Veneto 9 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì ore 8.30-13.00 previo appuntamento, mercoledì ore 8.30-13.00, giovedì ore 14.30-18.30.