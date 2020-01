Modifiche alla viabilità a Fosdondo e a Botteghe

La Provincia di Reggio Emilia informa che dal primo febbraio al 31 marzo, in un tratto della Sp 47 Bagnolo-Correggio fino all’intersezione con via Canolo, a Fosdondo di Correggio, dalle 8.30 alle 18.30 si viaggerà con limite di velocità a 30 km/h e saranno possibili sensi unici alternati regolati da semaforo (da movieri e nei momenti di maggior traffico) per consentire alla ditta Edl De Rosa lo svolgimento in sicurezza di lavori di realizzazione del terzo stralcio della pista ciclabile.

Senso unico alternato, regolato da movieri, e limite di velocità a 30 km/h da lunedì 3 febbraio anche sulla Sp 21, a Botteghe di Albinea, fino al termine dei lavori, da parte della ditta Moretti, di manutenzione della cunetta stradale che da via Pareto convoglia l’acqua sulla strada provinciale.

