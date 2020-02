Buoni spunti dal test amichevole Green Warriors Sassuolo – Clai Imola

Finisce con l’insolito risultato di 4-1 il test amichevole odierno tra Green Warriors Sassuolo e Clai Imola, formazione impegnata nel campionato di Serie B1 (parziali 25/9 25/16 25/16 15/25 25/19).

Ad una settimana dall’inizio della Pool Salvezza, l’amichevole di oggi ha fornito spunti interessanti a coach Enrico Barbolini, che ha potuto provare diverse soluzioni tecnico – tattiche, concedendo ampio spazio a tutte le sue atlete.

Il tecnico sassolese ha schierato fin da subito il neo acquisto neroverde Ilaria Garzaro, che ha dimostrato fin da subito una buona intesa con Galletti.

Adesso, due giorni di riposo per le neroverdi, che torneranno in palestra tra lunedì e martedì per preparare al meglio il match di apertura della Pool Salvezza: domenica 9, Cvetnic e compagne riceveranno tra le mura amiche la Sigel Marsala, sfida da subito fondamentale in ottica salvezza.