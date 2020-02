Reagiscono ai controlli dei militari dell’Arma: due denunce a Modena

Ieri mattina verso le ore 6:00 i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 23 enne tunisino dimorante a Modena, noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, all’interno di un bar alla periferia di Modena, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari che tentavano di identificarlo, aggredendoli con spinte e strattoni e proferendo nei loro confronti ripetute minacce per tentare di impedire il compimento degli atti d’ufficio. Nel corso della perquisizione personale, comunque eseguita, i carabinieri rinvenivano e sequestravano una dose di hashish. Nel medesimo contesto, l’amico dell’arrestato, un connazionale 25 enne anch’egli già noto alle forze dell’ordine e anch’egli sotto l’influenza dell’alcol, si è opposto alle operazioni di controllo ed identificazione che venivano comunque eseguite. Nel corso della perquisizione personale i militari rinvenivano un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm. Anche quest’ultimo veniva denunciato alla procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.