Altri nuovi giochi nei parchi pubblici di Albinea

Le aree verdi pubbliche di Albinea continuano ad arricchirsi di nuovi giochi più belli e più sicuri. Recentemente sono state installate tre strutture: una al parco Baden Powell di via Grandi, una nell’area verde in centro Borzano e una al parco Lavezza. Inoltre i giochi già presenti al parco di via Nenni sono stati tutti dotati di pavimentazione antitrauma.

Il Comune ha così concluso un vasto programma di cura e rinnovamento dei parchi che era iniziato nel 2019. Il rispetto dell’ambiente, la cura delle zone verdi pubbliche, dei loro arredi e dei giochi, l’attenzione verso il mantenimento di luoghi belli ed accoglienti, rappresenta un obiettivo centrale di questa amministrazione ben consapevole del valore aggregativo e sociale che hanno tali luoghi.