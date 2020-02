Assoviaggi Confesercenti Modena interviene in merito al Coronavirus

Il Coronavirus appare circoscritto in determinate aree della Cina: altri Paesi asiatici non sono colpiti e non ci sono indicazioni che sconsiglino di viaggiare in queste nazioni. “Quel che resta chiaro – commenta Assoviaggi Confesercenti Modena – senza creare allarmismi, è la necessità di avere informazioni certe.

Il sito viaggiaresicuri.it della Farnesina e l’OMS restano i canali ufficiali per permettere a chi ha necessità di viaggiare verso la Cina, ad esempio per affari, di farlo nel modo più sicuro informandosi correttamente. E’ bene evitare i viaggi “fai da te” e rivolgersi a professionisti del settore, quali sono gli agenti di viaggio, che sono direttamente in contatto sia con gli operatori locali sia con gli uffici della Farnesina.

Infine auspichiamo che non vengano divulgate notizie false e allarmistiche sulla diffusione del virus, questo potrebbe determinare un calo dei flussi turistici verso l’Italia, soprattutto dai Paesi Extra Ue”.