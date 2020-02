Emergenza Coronavirus, Tomei scrive al Consolato cinese a Milano per esprimere “vicinanza e solidarietà”

Emergenza Coronavirus, Tomei scrive al Consolato cinese a Milano per esprimere “vicinanza...

cerca laboraSolidarietà e vicinanza al popolo cinese in questo difficile momento sono state espresse in una lettera inviata dal presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei al Console generale della Repubblica popolare cinese a Milano Xuefeng Song.

La Provincia in questi giorni, assicura Tomei, mantiene un contatto costante con l’associazioni degli imprenditori cinesi a Modena ed è disponibile a collaborare per far fronte alle eventuali esigenze di materiale medico.

Nei mesi scorsi la Provincia ha avviato con i rappresentanti per gli affari economici e commerciali del Consolato un rapporto per sviluppare percorsi futuri che possano agevolare l’incontro tra differenti realtà imprenditoriali e commerciali.