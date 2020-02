Unimore prepara gli studenti alla Olimpiadi di Matematica

Il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, il Dipartimento di Scienze Fisiche, Matematiche ed Informatiche di Unimore, assieme agli Istituti Scolastici di Modena e Reggio Emilia, sono pronti ad accogliere gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno alle gare nazionali ed internazionali delle Olimpiadi di Matematica.

Dopo il traguardo raggiunto dalle ragazze del Liceo Moro di Reggio Emilia che, nella fase eliminatoria della quarta edizione della gara nazionale a squadre femminile di matematica, si sono aggiudicate, su 226 scuole di tutta Italia, l’ammissione per la finale nazionale, che si terrà a Cesenatico il prossimo maggio, prosegue l’impegno di Unimore e dei docenti degli Istituti Scolastici di Modena e Reggio Emilia nel voler formare al meglio gli studenti che vogliono mettersi alla prova in questa impegnativa competizione.

Sono quattro le giornate di preparazione che porteranno nelle aule di Unimore numerosi studenti appassionati da un unico denominatore comune: la passione per i numeri.

I primi due incontri si terranno per gli studenti reggiani martedì 4 e mercoledì 5 febbraio alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria – DISMI a Reggio Emilia (Padiglione Buccola Bisi viale Amendola, 2). Il programma vedrà impegnati i ragazzi, in sedute parallele fino al pomeriggio alle 16.30. I relatori e preparatori “atletici” coinvolti saranno i proff. Carlo Benassi, Michela Eleuteri di Unimore ed i proff. delle scuole superiori di Reggio Emilia e provincia Battista Guidotti dell’IIS Pascal RE, Claudia Manotti dell’IIS Russell Guastalla, Carla Tedeschi ed Edoardo Coscelli del Liceo Moro. Ad affiancare i docenti anche Fabio Marconi, studente di Dottorato presso la SISSA di Trieste.

A Modena gli stessi incontri sono attesi, ed organizzati in attività parallele, martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020 presso l’edificio di Matematica del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche (via Campi, 213/a). I preparatori in queste due giornate saranno i docenti di Unimore, proff. Carlo Benassi e Michela Eleuteri, lo studente di Dottorato di Unimore Paolo Cavicchioli ed il prof. Roberto Zanasi dell’ITIS Fermi di Modena.