Lega Sassuolo circa le recenti elezioni Regionali

“Le elezioni appena passate rappresentano un ottimo risultato e confermano la fiducia che gli elettori continuano a riporre in noi, anche dopo le amministrative del 26 maggio 2019. A otto mesi dalla straordinaria vittoria e dall’insediamento della giunta, le regionali hanno dimostrato quanto di buono e positivo stiamo adoperando e di quanto la cittadinanza sia soddisfatta”.

“Un’orda di consensi che, a Sassuolo – affermano il Segretario Cittadino Luca Volpari e l’assessora Sharon Ruggeri – ha visto il centrodestra avanti con il 50,27% rispetto al centrosinistra che si ferma al 44,69%.

La Lega raccoglie ben 7.000 voti pari al 37,47%: un balzo enorme rispetto al risultato portato a casa alle regionali del 2014 quando ci attestavamo al 25,59% con 3.639 voti.

Considerando anche l’affluenza che dal 33,37% del 2014 al 65,31%, ovvero da 10.279 votanti a 20.477 ha certamente stabilito la fiducia degli elettori nei nostri confronti.

Regionali che hanno visto la riconferma del sassolese Stefano Bargi (Consigliere Regionale) raccogliendo nella sola Sassuolo 992 preferenze, raddoppiando quasi le 508 del 2014”.

“Questi dati sono sicuramente motivo di orgoglio, di quanto i cittadini credano nel nostro progetto e ripongano la loro fiducia in noi: nelle nostre battaglie, nella difesa delle nostre tradizioni e origini, nell’importanza e nella serietà che mettiamo nel dar risposta ai reali problemi della gente.

Ringraziamo per questo i 7.000 sassolesi che hanno espresso il loro voto il 26 gennaio, per la loro fiducia e – concludono Volpari e Ruggeri – per averci permesso di avere nuovamente Stefano Bargi tra le fila della nuova Assemblea Legislativa, al quale auguriamo un buon lavoro”.