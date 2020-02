New opening: Florim Flagship Store Francoforte

Proseguono gli investimenti Florim per l’apertura di nuovi spazi istituzionali nei più importanti centri del design mondiale. Dopo la recente apertura di Singapore, lo scorso novembre, il Gruppo inaugura giovedì 27 febbraio alle ore 19.00 il Flagship Store di Francoforte – importante crocevia internazionale dell’area centroeuropea.

Lo showroom – situato in Hanauer Landstr. 175-179, 60314 Frankfurt am Main – rappresenta un punto di incontro e di dialogo con i professionisti del progetto, uno spazio per eventi, meeting, formazione e soprattutto un’esposizione che ospita le proposte ceramiche “made in Florim”.

“In un momento di generale incertezza del mercato – spiega Claudio Lucchese, Presidente di Florim Ceramiche – la nostra azienda continua ad investire nell’apertura di nuovi spazi che ci consentono di presidiare direttamente i centri strategici del design per avvicinarci ai grandi studi di progettazione e promuovere il prodotto made in Florim e l’utilizzo delle grandi lastre, sia per le tradizionali applicazioni che per il nuovo mercato dell’arredo. Dopo le ultime aperture a Singapore e Francoforte, il nostro percorso di internazionalizzazione proseguirà nel 2020 con l’inaugurazione di ulteriori due Showroom in altrettante importanti capitali.”

Situato in una via ricca di showroom di marchi prestigiosi, il Flagship Store di Francoforte si inserisce nella cornice di un edificio protetto dai beni culturali che risale al 1886. L’allestimento degli spazi è stato realizzato in continuità stilistica con le altre showroom istituzionali: la Florim Gallery di Fiorano Modenese (MO) e i Flagship Store di Milano, New York, Mosca e Singapore.

Moderno ed elegante, si sviluppa su oltre 700 m2 in cui i best seller dei marchi del Gruppo (Floor Gres, Rex, CEDIT – Ceramiche d’Italia, Casa dolce casa – Casamood, Cerim e FLORIM stone), sono presentati attraverso allestimenti di design che esaltano le potenzialità espressive e le performance tecniche delle grandi lastre (fino a 160x320cm in tre spessori 6/12/20mm). Al piano inferiore è riservata l’area per incontri e presentazioni istituzionali.

L’inaugurazione di Francoforte è parte integrante di un percorso avviato nel 2009 con la prima apertura di uno spazio a Milano cui è seguita Mosca nel 2014, New York nel 2015, nuovamente a Milano nel 2016 con lo Spazio CEDIT e Singapore nel 2019. A questi spazi si aggiungeranno nei prossimi mesi altre due location in altri paesi considerati cruciali per l’architettura e i progetti.