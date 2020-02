Nel corso dell’assemblea degli associati, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, è stato rinnovato il consiglio direttivo della lista civica Sassolesi. Eletto alla presidenza Lucenti Alessandro e alla segreteria Paola Iacolin, mentre alla vice presidenza Emanuela Ninzoli.

“Un ringraziamento particolare a Camilla Nizzoli e Carlo Fontana per il lavoro svolto in questi anni e per la loro dedizione alla crescita della lista” scrive la lista in una nota.