Venerdì a Cavriago incontro sull’energia e la liberalizzazione del mercato

giaVenerdì 7 febbraio alle 14,30 in sala del consiglio a Cavriago si parlerà di “Energia: diritti e tutele dei consumatori”. In particolare introdurrà l’incontro Manuela Magnani, segretaria di Spi Cgil di Cavriago, e interverrà Lucia Lusenti, di Federconsumatori Reggio. Verranno dati consigli pratici su come tutelarsi alla luce della liberalizzazione del mercato, contro i raggiri, costi e consumi non sempre comprensibili in un mercato in rapido cambiamento. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Cavriago e con la collaborazione di Auser, Spi Cgil e Federconsumatori.