A scuola di recitazione con Neri Marcorè: ultimi posti a Castiglione dei Pepoli per il corso del 22 febbraio

Sono rimasti ancora pochi posti disponibili per la master class di recitazione che Neri Marcoré terrà a Castiglione dei Pepoli sabato 22 febbraio negli spazi di Officina 15 in via Aldo Moro 31.

L’appuntamento è organizzato dalla accademia “Le Muse” di Piombino di Gianna Martorella, e mette a disposizione un ventina di posti per i partecipanti e una cinquantina per gli uditori. Quella con Neri Marcorè sarà una full immersion dentro al mondo della recitazione dedicata a ragazzi e ragazzi accomunati da questa passione: l’inizio è previsto alle 11, la conclusione alle 17.

L’assessore alla cultura Margherita Nucci spiega quanto importante sia per l’amministrazione comunale il lavoro di questa accademia, insediatasi a Castiglione dei Pepoli da pochi mesi grazie al prezioso aiuto della attrice teatrale castiglionese Elisa Collina che l’ha messa in contatto con gli amministratori.

«Dopo nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Pitteri, che tiene lezioni individuali presso Officina 15 per un weekend al mese e Marco Vito, siamo contenti che l’accademia riesca a mettere in atto una masterclass con un attore del calibro di Neri Marcorè: è la dimostrazione che anche nei piccoli comuni con volontà ed entusiasmo si possono creare realtà importanti».

Per prenotare uno degli ultimi posti disponibili, sia come partecipanti che come uditori, è necessario contattare la direttrice de “Le Muse” Gianna Martorella all’indirizzo e-mail segreteria.giannamartorella@gmail.com oppure al numero 3393686454 . L’iscrizione costa 90 € per i partecipanti e 20 € per gli uditori.