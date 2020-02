Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano arriva Woyzeck

Ci sono ancora biglietti disponibili per “Woyzeck – Ogni uomo è un abisso”, spettacolo teatrale inserito nella fortunata stagione del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano e in programma giovedì 6 febbraio alle ore 21 nella sala teatrale di via XXV Aprile.

Il gruppo l’Albatro ha intrapreso lo studio di questa opera teatrale scritta da Georg Buchner e presenta un primo studio che si concentra sui temi dell’amore, della gelosia e della fragilità umana. Il gruppo attraverso questo spettacolo sta affrontando una ricerca che indaga la dilatazione dei tempi, i momenti di sospensione, la nudità, la capacità di toccare zone di fragilità. Il teatro per noi è un pretesto per creare relazioni. Il teatro quindi può ancora fare miracoli: indurre le persone a pensieri ai quali mai sarebbero giunte da sole.

Grazie al Protocollo di Intesa “Teatro e Salute Mentale”, sottoscritto dagli Assessorati regionali alla Cultura, alle Politiche Giovanili, alle Politiche per la Legalità e alle Politiche per la Salute, si è costruito un terreno comune per la valorizzazione del Teatro, elemento di benessere psichico e, soprattutto, di crescita individuale e collettiva. Si tratta di un vero e proprio cartellone trasversale che intende promuovere le compagnie teatrali operanti nei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. Le produzioni teatrali, realizzate dalle compagnie, diventano parte integrante delle Stagioni teatrali regionali, per una loro valorizzazione sociale e culturale.

Biglietto unico 5 euro