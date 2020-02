Computer e smartphone: corsi alle Galilei di Maranello dal 17 febbraio

Tra febbraio e marzo partono i nuovi corsi gratuiti organizzati da Pane e Internet nei comuni del Distretto Ceramico. Due le tipologie di corsi di alfabetizzazione all’uso del computer: il corso di livello 1 è per chi sta muovendo i primi passi; il corso di livello 2 è invece per chi ha già un minimo di competenze e vuole rafforzarle.

Tra gli argomenti affrontati in aula, come fare ricerche su Internet, evitare le fake news oppure usare i social network. Anche il corso sull’uso di smartphone e tablet è diviso in livello 1 e livello 2. Si imparerà a utilizzare le principali App, comprese quelle di messaggistica, accedere ai social network e navigare con il GPS.

A Maranello sono in programma due corsi, entrambi presso la scuola Galilei (via Claudia 230) a Maranello: dal 17 febbraio al 23 marzo il corso di alfabetizzazione sull’uso del computer – livello 1 e dal 18 febbraio al 19 marzo il corso di alfabetizzazione sull’uso del computer – livello 2. Per informazioni e iscrizioni: numero verde gratuito 800 590 595 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17).