Principio di incendio nel giardino di un’abitazione a San Giovanni in Persiceto

Questo pomeriggio intorno alle 16.00, i vigili del fuoco dal distaccamento volontario cittadino sono intervenuti per un principio d’incendio in via Levratica 5 a San Giovanni Persiceto. Nel giardino di una abitazione, dove si stavano effettuando lavori di trasloco, accidentalmente hanno preso fuoco dei cartoni e, complice il forte vento, le fiamme si sono prepagate al verde circostante e ad un albero. I pompieri hanno spento il principio d’incendio, soffocato il fuoco e mettendo in sicurezza lo scenario evitando pericolose propagazioni delle fiamme.