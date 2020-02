Vento forte, ancora interventi dei vigili del fuoco a Bologna e provincia

Anche nella giornata di oggi sono stati effettuati diversi interventi da parte dei vigili del fuoco a causa del forte vento, sia a Bologna che provincia, per alberi pericolanti e oggetti a rischio caduta. Nel pomeriggio, ad Argelato messa in sicurezza di un’insegna pericolante in via Galliera. A Bologna in via Lame 215 la rimozione di parti pericolanti da un’abitazione; in via Puccini 6 messa in sicurezza di alberi pericolanti e in via Don Luigi Sturzo 40 per la messa in sicurezza di parti pericolanti in un ristorante. Le richieste stanno diminuendo molto.