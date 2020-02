Furto con spaccata in negozio di biciclette ad Albinea

Sempre oggi poco prima delle 2:00, i carabinieri della stazione di Casalgrande avvisati dall’allarme, sono intervenuti presso una rivendita di biciclette ad Albinea curando un sopralluogo di furto. Poco prima ignoti ladri, dopo aver sradicato le inferriate poste a protezione della vetrina, hanno infranto la stessa introducendosi all’interno ed asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, varie e marche biciclette di vari modelli.

I danni, nell’ordine di varie decine di migliaia di euro, sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Casalgrande, che hanno curato il primo intervento unitamente ai colleghi della stazione di Albinea competenti per territorio, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.