Sabato a Soliera colletta alimentare per il Social Market Il Pane e le Rose

Il Pane e le Rose, accanto alle tante attività quotidiane di recupero di eccedenze alimentari da destinare ai più poveri del nostro territorio, partecipa e organizza nel corso dell’anno delle Collette Alimentari.

Una Colletta Alimentare è un momento davvero importante per il Social Market, perché permette di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della povertà alimentare attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero. L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, presso il supermercato Conad City, in via Limidi 1100, Soliera, dalle 8.30 alle 13.00. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Caritas di Limidi, che farà la raccolta nel pomeriggio.

Durante questa giornata ognuno potrà donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Servono: olio (d’oliva e/o semi); scatolame (tonno, legumi); conserva di pomodoro; farina; biscotti; marmellata; zucchero; pasta e riso; caffè.