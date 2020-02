ART-ER lancia competizione per idee di impresa per la blue economy

ART-ER, la nuova società regionale dell’Emilia – Romagna per la crescita e l’innovazione, lancia la Blue Growth Business Plan Competition, competizione per idee di impresanell’ambito della blue economy.

Start-up e team di aspiranti imprenditori del settore sono chiamati a presentare progetti innovativi relativi a energie rinnovabili marine, sorveglianza marittima, pesca e acquacoltura, biotecnologia blu, turismo marittimo e costiero, nautica.

In palio per il vincitore un premio in denaro di 3.000 euro messo a disposizione dal Comune di Ravenna, un percorso di formazione volto a concretizzare l’idea vincente, networking con le imprese del territorio e l’accesso alla finale internazionale che si terrà a Toulon, in Francia, il 28 maggio 2020.

La Blue Growth Business Plan Competition è finanziata dal Programma Europeo INTERREG MED nell’ambito del progetto MISTRAL ed è organizzata da ART-ER, partner di MISTRAL, con il sostegno del Comune di Ravenna, per promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile dei settori della blue economy.

La competizione prevede 3 fasi: nella prima, che si svolgerà a Ravenna tra febbraio e marzo, saranno selezionate le 10 migliori idee di impresa che saranno ammesse alla fase successiva, in programma ad aprile; qui, dopo un percorso di formazione e coaching one-to-one, il Comitato di valutazione selezionerà il progetto che prenderà parte alla finale internazionale di Toulon, per la quale è previsto un supporto alla preparazione del pitch di presentazione.

È possibile presentare la propria candidatura entro martedì 25 febbraio seguendo le indicazioni sulla pagina del bando https://www.art-er.it/2020/01/manifestazione-dinteresse-per-la-partecipazione-alledizione-pilota-della-blue-growth-business-plan-competition-del-progetto-mistral-med/.