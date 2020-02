Polizia di Stato e Autostrade del Brennero incontrano gli studenti di Modena e Provincia Progetto ABC

E’ attivo da diversi anni il progetto di educazione stradale denominato “ABC – Autostrada Brennero in Citta” attraverso il quale la società Autostrada del Brennero e la Polizia Stradale incontrano il mondo della scuola per un progetto di educazione stradale; l’iniziativa è attiva già dall’anno 2014/2015 a partire dal quale decine di incontri sono state effettuati nelle città e nei paesi attraversati dall’Autostrada del Brennero con un progetto articolato e continuamente aggiornato nei contenuti e nelle modalità di comunicazione al fine di garantire la massima incisività.

Oltre alle attività di repressione dei comportamenti pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale, è forse maggiormente importante l’attività di prevenzione ed educazione a comportamenti virtuosi da parte dei conducenti di veicoli, atti a preservare la vita o comunque l’integrità fisica di tutte le persone che si muovono per la strada.

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, prossimi al conseguimento della patente, sul tema dell’educazione stradale.

Il progetto didattico si articolerà in più momenti formativi e vedrà come elemento centrale la proiezione del film “Young Europe” di Matteo Vicino; questo film, prodotto dalla Polizia di Stato e che si incentra, con una trama avvincente, sul tema della sicurezza stradale, offre gli spunti per il successivo dibattito, condotto e moderato da personale specializzato della Polizia Stradale e dell’Autostrada del Brennero.

Non mancheranno momenti pratici durante i quali verranno mostrati i mezzi della Polizia Stradale e dell’Autostrada per gli interventi, le apparecchiature tecniche utilizzate ma, soprattutto, le prove di percorrenza su un percorso guidato, con addetti della Polizia Stradale e l’ausilio di speciali occhiali che simulano la percezione visiva del conducente in stato di ebbrezza alcolica o alterata da sostanze stupefacenti.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 9.00 presso l’Istituto Corni – Polo Leonardo di Modena, mentre il secondo è previsto per martedì 18 febbraio 2020 alle ore 9.00 presso l’Istituto Calvi di Finale Emilia.