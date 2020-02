A Marano, il giorno di San Valentino, Il Teatro dell’Auriga mette in scena “Camere da letto”

A Marano, il giorno di San Valentino, Il Teatro dell’Auriga mette in...

Venerdì 14 febbraio alle ore 20.45, il Teatro Comunale di Marano sul Panaro ospita la compagnia Il Teatro dell’Auriga con “Camere da letto”, in un adattamento di Dario Turrini della farsa in due atti del 1975 di Alan Ayckbourn. Si preannuncia un San Valentino sui generis per chi vorrà regalarsi lo spettacolo teatrale.

La sinossi della pièce. Tre diverse camere da letto per quattro coppie diversissime tra loro: i due giovani, entusiasti della casa nuova, che danno una festa; i due anziani conservatori ed equilibrati, e poi la coppia col marito in carriera, immobilizzato a letto da un banale, ma dolorosissimo, colpo della strega e la mogliettina paziente che lo accudisce.

Trevor e Susannah non hanno casa, visibile sul palcoscenico, ma sono ospitati nelle varie “camere da letto”, dove, più o meno aiutati dagli altri, cercano di salvare il loro matrimonio, apparentemente allo sfascio. E ci riescono, ogni commedia ha il suo lieto fine, ma a scapito dell’equilibrio emotivo di tutte le altre.

Per informazioni e prenotazione biglietti: 3928862165. I biglietti (costo 12 euro, gratis per ragazzi fino a 18 anni) si possono prenotare telefonicamente oppure si possono acquistare la sera dell’evento presso la biglietteria del teatro a partire dalle ore 20.