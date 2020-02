Domenica 16 febbraio la terza sfilata dei carri al Carnevale di Castelnovo di Sotto

A Castelnovo è tutto pronto per la terza domenica di Carnevale del Castlein 2019.

Le due precedenti sfilate sono state un grande successo, anche grazie al meteo favorevole, e hanno attirato centinaia di persone lungo le strade e le piazze castelnovesi per assistere al passaggio dei meravigliosi carri allegorici, costruiti dai volontari delle scuderie in corsa per la conquista dell’ambito gonfalone.

Domenica 16 febbraio la sfilata inizierà come di consueto alle 14.30. Ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo folkloristico “Fum Kasin Street Band”.

Saranno aperti il museo della Maschera e l’esposizione delle opere dei ragazzi dell’istituto Gaetano Chierici nell’atrio del municipio.

Inoltre sarà operativo il “Mc Castlein” con gnocco fritto e patatine, “La Castlein baita” con bibite e prodotti a marchio “Castlein”, il concorso “Mascherine” con ricchi premi per tutti i bambini e il Truccabimbi.

L’ingresso costa 6 euro ed è gratuito per i bambini al di sotto dei 13 anni.