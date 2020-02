Domenica 16 febbraio alle 16:00 nella chiesa di Santa Rita a Modena (in via Frignani 120) 4ª Rassegna Corale di Musica Sacra: parteciperanno il Coro Voci in Accordo di Povo di Trento, diretto dal M° Gianni Martinelli e la Corale Puccini, diretta dal M° Francesco Saguatti, con Simone Guaitoli all’organo e la voce solista di Yoriko Okai.

Il programma spazia dal repertorio barocco a quello sacro tradizionale, fino alle pagine contemporanee di Gjeilo e Stopford.

Ingresso libero.