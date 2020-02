I Veterani dello Sport effettuano una donazione al Circolo I Maggio di Sassuolo

Un aiuto concreto per il tessuto sociale cittadino. Ieri pomeriggio, nel corso della Giunta comunale in Municipio, i rappresentanti di Unvs, Unione Nazionale Veterani dello Sport, di Sassuolo sezione Giorgio Mariani e Giulio Cantelli hanno effettuato una donazione ai vertici del Circolo I Maggio di Sassuolo, frutto dell’attività e del tesseramento dell’associazione.

In occasione del rinnovo del tesseramento per l’anno 2020, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Sassuolo mercoledì 19 Febbraio a partire dalle ore 20 presso il Circolo Amici della Lirica in via Pia organizza una “gnoccata” gratuita aperta a tutti i presenti e futuri soci.