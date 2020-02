“Mammina cara”, domani sera al Crogiolo Marazzi per la rassegna Cinema & Parole

Proseguirà domani, giovedì 13 febbraio con ingresso gratuito a partire dalle ore 20,30 presso il Crogiolo Marazzi, la rassegna Cinema & Parole organizzata da Mismaonda Creazioni Live in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Domani sera, all’interno della mini-rassegna dedicata alle famiglie “Crescere: la scoperta di sé, genitori e figli”, che si articolerà durante tutto il mese di Febbraio, verrà proiettato il film “Mammina cara” di Frank Perry.

Il Crogiolo Marazzi si trova in via Regina Pacis 9 angolo via Radici in Monte 70; tutti gli eventi sono con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.