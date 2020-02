‘Miss Marple – Giochi di prestigio’ con Maria Amelia Monti dal 14 febbraio al Duse di Bologna

‘Miss Marple – Giochi di prestigio’, è lo spettacolo con Maria Amelia Monti, nei panni della celeberrima detective nata dalla penna di Agatha Christie, in calendario dal 14 al 16 febbraio al Teatro Duse di Bologna (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Alla regia c’è Pierpaolo Sepe, mentre Edoardo Erba firma l’adattamento teatrale di questa prima messa in scena in Italia.

Sul palco, dunque, una commedia noir contemporanea, ricca di suspense, humor e colpi di scena, che lascia intatto l’inconfondibile spirito del giallo di Agatha Christie.

Siamo alla fine degli anni Quaranta, in una tetra villa vittoriana della nebbiosa campagna inglese. Miss Marple è andata a trovare la sua vecchia amica Caroline, filantropa che vive lì con il terzo marito, Lewis, e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti. Di questa famiglia allargata fa parte anche uno strano giovane, Edgard, che aiuta Lewis a dirigere le attività filantropiche. Il gruppo è attraversato da malumori e odi sotterranei, di cui Miss Marple si accorge immediatamente. Durante un tranquillo dopocena, improvvisamente Edgard perde i nervi: pistola in pugno minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Eppure, quello che è successo non è ciò che tutti credono di aver visto; le cose non sono come sembrano. Il pubblico è stato distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di agire indisturbato. Come a teatro, come in un gioco di prestigio. Nell’attesa che arrivi la polizia arrivi, toccherà a Miss Marple, con la sua semplicità, svelare l’inganno che si cela dietro a due omicidi all’apparenza perfetti.

Biglietti da 18 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket