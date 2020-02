Modena: ieri in città una task force di Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale

Modena: ieri in città una task force di Polizia, Carabinieri, Finanza e...

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del controllo del territorio, è stato predisposto in città un servizio congiunto ad opera di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata effettuata attraverso la predisposizione di posti di controllo lungo le principali arterie di ingresso e uscita dalla città, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Stazione ferroviaria e zone limitrofe, viale Emilia Ovest, zona Gramsci, via Albareto, via Nonantolana e via Canaletto Sud le aree interessate dalle verifiche. Complessivamente sono state identificate 70 persone, controllati 52 automezzi ed elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada.