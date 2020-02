Rami pericolanti in via San Vitale all’altezza di via Saffi nel comune di Medicina.

I rami secchi di un albero di larice rischiavano di cadere sulla strada sottostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Medicina con APS e autoscala e, attraverso l’uso di motoseghe, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’intervento si è concluso dopo circa 2 ore.