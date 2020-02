Tper festeggia l’amore e i sentimenti con il poeta bolognese Luca Gamberini

Una “fermata” speciale per un giorno speciale. Tper festeggia San Valentino e lo fa all’insegna della poesia. Della “poesia espressa”, in collaborazione con Luca Gamberini, poeta bolognese (presto in libreria con Mondadori) che regalerà a chi scende dall’autobus, sta per salirvi o comunque transiterà per la fermata di via Rizzoli al civico 20, un pensiero poetico: una “poesia espressa”, secondo la definizione da lui stesso creata che lo sta rendendo particolarmente noto non solo a Bologna.

#Poesiaespressa® è, infatti, una performance poetica che consiste nella stesura immediata di una poesia con una Olivetti Lettera 22.

“La stessa – spiega Gamberini – che abitualmente utilizzo per comporre”.

Poesia e sentimenti saranno dunque i due soli protagonisti. A fare da contorno una installazione molto semplice: un tavolino e due sedie. Una per il poeta e una per il ricevente la poesia, al quale verrà poi lasciata come ricordo.

“Con questa performance – racconta Luca Gamberini – ho avuto modo di esibirmi presso diverse ed importanti librerie del panorama italiano, (in particolare presso la nota Libreria Acqua Alta di Venezia, ero seduto direttamente in gondola), all’interno di Festival di rilevanza internazionale (su tutti, il “Ferrara Buskers Festival”) ma anche presso strutture museali come il MACRO di Roma, e grazie all’Istituzione Bologna Musei presso il Museo Civico Medievale, il Museo Civico Archeologico, il MAMBO Museo di Arte Moderna. Appena qualche settimana fa, a fine gennaio, sono stato invitato all’annuale esposizione di artisti contemporanei di Paratissima Art Fair – Bologna tenutasi negli ex-Magazzini Romagnoli”.

Per questo 14 febbraio Gamberini ha invece raccolto ed accettato l’invito di Tper e dalle 11 alle 13 e ancora dalle 14.30 alle 16.30 sarà impegnato a regalare, in interazione diretta con la gente, momenti di emozione, pensieri poetici e sentimenti scritti a macchina.

La #Poesiaespressa è questo: un distillato di poesia senza infrastrutturazioni importanti.

Solamente un pannello svelerà ai passanti l’oggetto dell’iniziativa. Nella sua semplicità e autenticità.

“Le fermate d’autobus e le pensiline – commenta Giuseppina Gualtieri, Presidente e AD di Tper – sono quotidianamente un crocevia nella frenesia degli impegni di ciascuno. Per un giorno, in questa occasione, abbiamo voluto tramutarne una in un luogo d’arte, di poesia. Un momento per celebrare i sentimenti e offrire ai passanti un una occasione unica: quella di poter poi consegnare alla persona amata una poesia originale e speciale”.