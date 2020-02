Ad Imola i carabinieri denunciano due persone per truffa online e una per furto

I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno denunciato tre italiani, una donna per furto aggravato e due uomini per truffa online. La donna, 38enne, è stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola per aver rimosso una placca antitaccheggio e rubato dei capi di abbigliamento da un negozio del centro commerciale “Leonardo”. I due uomini, invece, un 29enne e un 35enne, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Imola per aver truffato un 28enne italiano durante una compravendita telematica di uno smartphone che era stato messo in vendita al prezzo di 400 euro, in un sito internet di annunci vari.

Per rendere ancora più credibile la compravendita e carpire la fiducia del 28enne, i due uomini, criminali professionisti con precedenti di polizia anche specifici (il 29enne si trova già in carcere per altri fatti commessi in passato), utilizzavano numeri di telefono collegati a un servizio di messaggistica istantanea su cui avevano caricato la fotografia di un giovane vestito con una divisa in dotazione alle Forze di polizia e accanto a un veicolo militare. Fatto, in corso di accertamento, che potrebbe far scattare anche il reato di sostituzione di persona.