Bar nel mirino: doppia spaccata nella notte ad Albinea

Poco dopo le 23.30 di ieri, 12 febbraio, i carabinieri della stazione di Albinea su input della centrale operativa del comando Provinciale di Reggio Emilia, allertata dall’allarme, sono intervenuti in paese via Grandi, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali asportando, da un primo controllo in fase di inventario, varie stecche di sigarette per poi dileguarsi.

Dopo 15 minuti altra richiesta d’intervento giungeva da parte del titolare di un bar di via Balletti dove i malviventi, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali asportando, anche qui varie stecche di sigarette. I tre ladri, sorpresi dal titolare, per assicurarsi la fuga spruzzavano all’indirizzo del derubato il contenuto di un estintore utilizzato per sfondare la vetrata. In entrambi i casi i ladri fuggivano, stando a quanto accertato dai carabinieri, a bordo di una Fiat Punto risultata rubata nel forlivese lo scorso 6 febbraio. Sui due furti i militari della stazione di Albinea hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.