‘Costruire è un’avventura’ da sabato 15 è in mostra a Carpi

“L’avventura di costruire” è la mostra che inaugura sabato 15 febbraio, nella sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, percorso espositivo che accompagna il visitatore in un insolito viaggio nell’architettura, fatto di giochi provenienti da tutto il mondo. Aperta fino a domenica 3 maggio, e affiancata da diciotto laboratori, la mostra è dedicata – come recita il sottotitolo – a « giocare con lo spazio fra architetture, città e paesaggi. »

Spiegano i curatori: « L’architettura è uno dei primi giochi dei bambini: mettere un cubo sopra l’altro, costruire alte colonne, sfidare l’equilibrio e la forza di gravità. Distruggere e ricostruire sono tra i primi gesti del nostro giocare per assaporare il mondo, per capire cosa sappiamo fare, per cominciare a sfidare il limite. »

Fra i pezzi esposti, giochi “da museo” ideati e prodotti dal MOMA di New York o dal Centre Pompidou di Parigi, per scoprire come i bambini nutrono la loro fantasia e immaginano nuovi edifici, città, parchi gioco. Inoltre si potrà giocare con l’installazione “Imaginary City”, scoprire e inventare architetture nella natura e della cultura, risolvere problemi, imparare nuove parole, conoscere correnti di pensiero: come quella dell’artista Bruno Munari, convinto che al bambino occorra dare, tramite il gioco, informazioni utili quando sarà adulto. Perché « il gioco di oggi potrebbe essere il mestiere di domani. »

L’inaugurazione di “L’avventura di costruire” è fissata alle 16:30 di sabato 15: alle 17 seguirà “Mondi da costruire”, laboratorio per tutti con Alessandra Falconi, del centro Zaffiria, tra i curatori della mostra. Quanto ai successivi laboratori, dieci saranno nella sede stessa della mostra , il sabato e la domenica alle 16:30; altri otto saranno in ludoteca alle 17 il mercoledì (per bambini dai 7 anni) e il giovedì (bimbi da 4 anni accompagnati).

Questi gli orari di visita: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito. Per informazioni e iscrizioni ai laboratori: “Il castello dei ragazzi”, Palazzo dei Pio Piazza Martiri, 59 tel. 059649961 www.castellodeiragazzi.it Sono inoltre possibili visite guidate infrasettimanali, su prenotazione, per le scuole d’infanzia (5 anni),per le scuole primarie e le secondarie di primo grado: telefonare allo 059649985.