Il Gruppo sportivo sordi di Modena ricevuto in Municipio

Ciclismo, mountain bike, calcio a cinque e sci sono gli sport nei quali gli atleti del Gruppo sportivo sordi di Modena si sono distinti a livello nazionale raggiungendo anche il titolo più alto nei campionati italiani organizzati dalla Federazione sport sordi Italia. A complimentarsi con loro per gli ottimi risultati è stata l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi che ha ricevuto in Municipio, nella mattinata di giovedì 13 febbraio, i ciclisti Luca Plazzi, Mirco Gabelli e Massimo Scannavini, la sciatrice Claudia Lazzarini e il calciatore Mauro Luppi, accompagnati dal presidente Adriano Zanin e da alcuni tecnici e dirigenti, in rappresentanza dell’intero gruppo.

Nel corso dell’incontro, l’assessora ha messo in evidenza l’importanza dell’attività sportiva sia quando si raggiungono traguardi elevati, “che richiedono massimo impegno e dedizione”, sia nella pratica quotidiana.

Il Gruppo sportivo sordi ha ottenuto il titolo di campione d’Italia con Luca Plazzi per il ciclismo e Mirco Gabelli per la mountain bike in singolo. Entrambi gli atleti hanno vinto anche il titolo pe la staffetta nella mountain bike insieme a Massimo Scannavini. Titolo anche nello sci con Claudia Lazzarini che ha vinto lo slalom gigante, mentre la squadra di calcio a cinque, capitanata da Mauro Luppi, si è aggiudicata il titolo regionale.