Nascerà una nuova scuola d’infanzia nel Giardino Severo Pozzati, quartiere Borgo Panigale-Reno

Il Comune di Bologna cede per 1,57 milioni di euro la proprietà del plesso che oggi ospita la scuola d’infanzia “Lorenzo Seràgnoli”, in via Speranza, alla Fondazione MAST, e costruirà una nuova scuola d’infanzia comunale nel Giardino Severo Pozzati, sempre nel quartiere Borgo Panigale-Reno.

Lo schema di accordo tra Comune e Fondazione MAST, licenziato dalla Giunta di Palazzo d’Accursio nel corso dell’ultima seduta e che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, prevede che la Fondazione metta a disposizione del Comune a titolo gratuito il progetto esecutivo del nuovo plesso scolastico, la cui realizzazione avverrà entro 30 mesi dal rogito. Entro l’anno in corso il Comune bandirà la gara per la costruzione.

L’edificio che ospita la scuola d’infanzia comunale “Lorenzo Seràgnoli”, realizzato dalla Famiglia Seràgnoli in ricordo di Lorenzo Seràgnoli e donato al Comune di Bologna nel 1977, continuerà ad accogliere la scuola comunale fino a quando non sarà disponibile il nuovo plesso scolastico nel Giardino Pozzati. Tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione della nuova struttura, i bambini che attualmente frequentano la scuola Seràgnoli completeranno nel plesso di via Speranza il loro ciclo scolastico.

Nel momento in cui la scuola comunale si trasferirà nella nuova struttura al Giardino Pozzati, la Fondazione MAST riceverà in consegna l’immobile di via Speranza e potrà avviare i lavori per realizzare una scuola d’infanzia paritaria da affiancare all’adiacente nido d’infanzia della Fondazione. Nascerà quindi un nuovo polo 0-6 anni destinato prioritariamente ai figli dei dipendenti del gruppo Coesia, ma aperto al quartiere e al territorio. Come accade oggi, infatti, alcuni posti del nido continueranno ad essere disponibili ai bambini delle famiglie del territorio, che potranno proseguire il percorso educativo all’interno della scuola dell’infanzia. Dei 70 bambini oggi frequentanti il nido, circa la metà è residente nel Comune di Bologna e di questi la metà proviene dal quartiere Borgo Panigale-Reno.

L’operazione, oltre ad aumentare l’offerta complessiva di scuola d’infanzia nel quartiere Borgo Panigale-Reno, realizzando due strutture moderne e all’avanguardia, consente al Comune di Bologna di superare la necessità di programmare nell’edificio di via Speranza lavori indispensabili di manutenzione straordinaria, che avrebbero richiesto la chiusura della scuola d’infanzia “Lorenzo Seràgnoli” per un intero anno scolastico.