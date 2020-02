Novità a Sasso Marconi: parte il progetto di partecipazione civica “Verde in Comune”

Le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni patrimonio della collettività (‘beni comuni’), partono con “Verde in Comune”: un progetto che punta a coinvolgere cittadini e associazioni di Sasso Marconi in piccoli interventi di manutenzione e cura del verde pubblico.

Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Partecipazione 2019” e coordinato dagli esperti del Centro Studi Antartide, ‘Verde in Comune’ parte a febbraio con gli incontri pubblici di presentazione del progetto nel capoluogo e nelle frazioni di Pontecchio/Borgonuovo, Tignano/Roma, Badolo/Battedizzo e Fontana.

Si comincia martedì 18 a Borgonuovo (ore 20.30 – Centro sociale di via Cartiera) e si prosegue il giorno successivo nella frazione di Badolo (ore 18 – sede Coop. Sociale “Lo Scoiattolo”), quindi sarà la volta di Tignano (martedì 25 ore 18 – Ex scuola di Via Olivetta) e Fontana (giovedì 25 ore 18 – Sala civica di Piazza Cremonini). Il ciclo di incontri si chiude il 3 marzo nel capoluogo (ore 18 – Sala Cometa c/o Centro sociale “Casa dei Campi”).

Al termine del ciclo di incontri è prevista la formazione di gruppi di lavoro dove i cittadini collaboreranno con i tecnici comunali per individuare i luoghi in cui concentrare le azioni, definire le tipologie di intervento e prendere parte agli interventi concordati: lavori come cura di aiuole, tinteggiatura di panchine e manutenzione di arredi, che contribuiranno a rendere più accoglienti parchi e giardini, migliorandone estetica e fruibilità.

Il percorso partecipativo avrà una durata di 6 mesi e porterà alla definizione di un Regolamento che stabilirà le linee guida per una gestione condivisa, inclusiva e sostenibile dei beni comuni a quanti vivono a Sasso Marconi.

“Verde in comune è la prima azione concreta di coinvolgimento dei cittadini che mettiamo in campo come nuova Giunta”, afferma Irene Bernabei, assessora all’Ambiente e Partecipazione di Sasso Marconi. “Abbinare la partecipazione alla manutenzione del verde ci offre la possibilità di curare gli spazi verdi delle frazioni cittadine, promuovendo al tempo stesso la partecipazione civica in un territorio dove l’impegno solidale e il senso di comunità sono da sempre molto forti. In questo caso, poi, il percorso partecipativo parte ‘dal basso’ e punta sulla costante condivisione di obiettivi e azioni per stimolare un approccio diverso dei cittadini a quei beni come l’ambiente naturale, patrimonio di tutti coloro che vivono in questo territorio”.

Per maggiori informazioni, contattare il Comune di Sasso Marconi, tel. 051 843554 – e-mail: partecipazione@comune.sassomarconi.bo.it