Sabato al Teatro di Bagnolo in Piano “Piadina&Padano” con Vito e Maria Pia Timo

Sabato 15 febbraio, alle 21.00, al Teatro Gonzaga – Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano, Stefano Bicocchi in arte Vito e Maria Pia Timo in “Piadina&Padano”.

Prendete un “Adora Romagnola” e uniteci un “Playboy della Bassa”.

Pensate ai “caffè”, alle balere, alle trattorie e alle cucine di casa, alla nebbia, alla bassa, alla pineta, alla terra, alle risaie, agli argini, alla spiaggia, alle piazze e poi ancora alle sagre, al lavoro, alle feste, ai circhi, alla vita in famiglia, alle vacanze estive, ai funerali, ai grandi amori e alle grandi follie.

Età diverse, generazioni differenti, esperienze con i segni delle stagioni sociali che si sono succedute con rapidi cambi di fondale in un’area geografica definita, la pianura emiliano-romagnola.

Ogni personaggio parla in prima persona nel suo “dialetto”, esprimendosi in una sorta di monologo che porta in luce frammenti autobiografici, evocando quadri di vita vicini e lontani nel tempo. Dalla tavola parte una sequenza di ritratti a campo più largo, dove non è difficile scoprire il rimescolio di esperienze, di costumi, di linguaggi che ha segnato il paesaggio umano in questi ultimi decenni.

Vito e Maria Pia Timo si alterneranno nei racconti di “fatti evéri” e leggende inventate di personaggi fantastici e personaggi reali, ma accumunati dall’essere tutte storie dell’Emilia Romagna.

Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un mondo che non c’è più, un universo surreale e affascinante, quello descritto nei versi di Raffaello Baldini, nelle poesie di Cesare Zavattini, nelle strofe di Tonino Guerra e nelle scene di Federico Fellini.

Biglietti: Teatro comunale di Bagnolo in Piano 0522.95.28.85 – 366.320.65.44 – giovedì 13 e venerdì 14 febbraio: ore 18.00 – 20.00. Sabato 15 febbraio: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00 – www.vivaticket.it