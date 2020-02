Tennis, Campionati Provinciali Assoluti 2020: tutti i vincitori

Si è conclusa Mercoledì scorso, con la finale del tabellone di Singolare Open Maschile Assoluto, l’edizione 2020 dei Campionati Provinciali di Tennis, indetta dal Comitato Provinciale della Federtennis e organizzata sui campi indoor dello Sporting Club Sassuolo.

I numeri di questa edizione hanno superato le attese della vigilia. I partecipanti, infatti, hanno superato le duecento unità, e i portacolori del club ospitante sono andati ad un passo dall’en plain, conquistando cinque allori provinciali, su otto in palio.

Il titolo di Campione Provinciale, nel singolare Open Assoluto, è andato a Giulio Mazzoli (SC Sassuolo) che ha avuto la meglio contro Luca Parenti (Meridiana), in una finale tiratissima, terminata con il punteggio di 7/5 7/6 per il sassolese. Da sottolineare che Mazzoli, prima di scendere in campo per la finale, aveva da poco terminato il turno di scuola tennis con i suoi bambini di 5 anni che lo hanno calorosamente sostenuto durante tutto l’incontro.

Nel singolare maschile Terza Categoria, il titolo provinciale è andato a Michele Azzone (Set Point) per forfait di Filippo Campana (SC Sassuolo) infortunato. Nel singolare maschile Quarta Categoria titolo a Luciano Zara (Playing) che ha battuto 7/6 6/2 Giacomo Ganzerli (SC Sassuolo).

Per il settore femminile, il titolo di Campionessa Provinciale nel singolare Open Assoluto è andato a Valentina Taddia (Tennis Modena) che ha sconfitto per 6/2 6/1 Rebecca Pedrazzi (Carpi Sport). Per il singolare Terza Categoria il titolo si è giocato fra due atlete dello SC Sassuolo, Fabiana e Francesca Marmiroli, ad avere la meglio è stata Fabiana che ha sconfitto la sorella maggiore per 6/3 6/4. Nella finale Quarta Categoria, titolo a Cinzia Coppini (Zetadue) che in due set, 6/0 6/1, ha battuto Ilenia Biondi (Set Point).

Nella categoria doppio maschile Open Assoluto, derby fra atleti dello SC Sassuolo, Mattia Magri in coppia con Filippo Bettini e Giulio Mazzoli in coppia con Simone Cerfogli. Ad avere la meglio è stato il tandem Magri/Bettini che con il punteggio di 7/6 6/3 hanno conquistato il titolo provinciale.

Nel doppio femminile Open Assoluto altro derby fra atlete dello SC Sassuolo. Da una parte la coppia Valentina Bontempi e Federica Severi, già finaliste nel 2019, dall’altra le sorelle Marmiroli. Ad avere la meglio sono state quest’ultime che hanno dovuto lottare fino al terzo e decisivo set, punteggio finale 2/6 6/2 10/5 e altro titolo in casa Marmiroli.

Nel doppio misto Open Assoluto altro derby fra atleti dello SC Sassuolo e altro titolo per il circolo sassolese. Ad incontrarsi, per la finalissima, sono state le coppie formate da Simone Cerfogli con Alice Gubertini e Giulio Mazzoli con Giorgia Guidotti. Proprio questi ultimi hanno avuto la meglio con il punteggio di 6/4 4/6 10/7.

Prima di archiviare questa edizione dei Campionati Provinciali Assoluti, il Comitato Provinciale di Modena per bocca del Delegato Avv. Andrea Mattioli, si è detto molto soddisfatto per la nutrita partecipazione e per l’alto livello di gioco dimostrato e ringrazia tutti gli atleti che hanno dato vita a questo bellissimo momento di sport e aggregazione, nonché tutti coloro che si sono prodigati per la sua riuscita a cominciare dallo Sporting Club Sassuolo, che ha messo a disposizione le sue strutture indoor, al Giudice Arbitro Titolare Ilaria Pongiluppi e al Direttore della Manifestazione, nonché consigliere regionale della Federtennis, Gianprimo Nicolini, che hanno diretto, coordinato e portato a termine con successo questa impegnativa manifestazione.

Arrivederci al prossimo anno.