62enne mantovano abitante a Reggiolo colpito da un provvedimento di cumulo pene

Dall’altra mattina un 62enne pregiudicato residente ad Acquanegra sul Chiese, in provincia di Mantova, ma di fatto domiciliato a Reggiolo si trova ristretto presso la casa circondariale di Reggio Emilia dove è stato condotto dai carabinieri della stazione di Reggiolo che l’hanno tratto in arresto dando esecuzione al provvedimento restrittivo in premessa, che dispone l’espiazione della pena in regime di detenzione carceraria. Il provvedimento restrittivo spiccato a carico del 62enne, già noto anche agli stessi carabinieri di Reggiolo, riguarda due distinte sentenze di condanna per fatti verificatisi negli anni 2015 e 2011. Nel giungo del 2015 era stato denunciato dai carabinieri di Viadana per il furto di contante da un distributore di bevande, mentre nel dicembre del 2011, avendo utilizzato un auto già sequestrata per mancanza della copertura assicurativa, era stato denunciato dai carabinieri di Fabbrico per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.