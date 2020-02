Autoerotismo davanti alle scuole: 20enne finisce nei guai a Reggio Emilia

Ieri all’ora di pranzo, operatori Squadra Volante sono intervenuti in viale Trento e Trieste dove era stato segnalato un ragazzo, vestito con felpa di colore verde munita di cappuccio, intento ad effettuare atti di autoerotismo davanti ad un complesso studentesco, verso un gruppo di ragazzine. Sul posto il soggetto in questione veniva identificato per B.V., classe 1999, cittadino italiano nato in Russia, incensurato.

Interpellato sull’accaduto il ragazzo ammetteva di aver effettuato atti di autoerotismo; veniva quindi accompagnato presso la Questura per adempiere ad ulteriori accertamenti del caso. Testimoni riferivano di aver notato lo stesso soggetto altre volte intento a compiere atti di autoerotismo nei pressi del medesimo istituto.

Al termine degli accertamenti B.V. veniva deferito all’Autorità in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.