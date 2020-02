Lavori Hera, lunedì 17/2 modifiche alla viabilità in via Rometta

Si svolgeranno lunedì prossimo, 17 febbraio, ulteriori lavori di scavo da parte di Hera per l’eliminazione della vecchia condotta idrica e la sistemazione della nuova.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza, con l’Ordinanza n°35 del 12 febbraio a firma del Dirigente Stefano Faso, in via Rometta ed in via Circonvallazione verranno adottate temporanee modifiche alla circolazione.

In particolare, dalle ore 8,30 alle ore 19 di lunedì 17 febbraio, e comunque fino a fine lavori nelle seguenti strade:

via Rometta intersezione via Circonvallazione Sud-Est: strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere; via Circonvallazione Sud-Est corsia di svolta a sinistra in via Rometta direzione Ovest-Est nei pressi dell’intersezione con via Rometta: chiusa al traffico e obbligo dritto e destra; via Circonvallazione Sud-Est corsia di marcia direzione Est-Ovest all’intersezione con via Rometta: obbligo di dritto e svolta a sinistra;

via Rometta Alta intersezione via Circonvallazione Sud-Est: obbligo di svolta a sinistra e destra; sotto strada di via Circonvallazione Sud-Est: strada chiusa al traffico eccetto residenti dalla corsia di immissione su via Circonvallazione Sud-Est.

Divieto di sosta con rimozione forzata nella sotto strada di via Circonvallazione Sud-Est in fregio al civico 3 sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori.