Maretti narra l’Odissea, domani in Biblioteca di Formigine

Sabato 15 febbraio alle 17 presso la Biblioteca di Formigine, in Villa Gandini, Simone Maretti, racconterà, accompagnato da Alessandro Pivetti alla tastiera, l’Odissea di Omero. Un appuntamento a ingresso libero, organizzato dal Sistema Bibliotecario intercomunale di Sassuolo, per avvicinare il pubblico dei lettori, attraverso un’ora di ascolto, ai grandi classici della letteratura per voce di un narratore che renderà piacevole ed emozionante il racconto del viaggio di ritorno in patria dell’eroe omerico. Per informazioni 059 416352.