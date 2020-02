Sabato a Modena il primo incontro del progetto “Un Caffè con le amiche”

Sabato 15 febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la sede de Il cesto di ciliege, la scrittrice Isabella di Leo leggerà alcuni brani del suo libro a fumetti “Triplo Guaio” davanti ad una tazza di caffè e biscotti preparati dalle volontarie dell’Associazione Il cesto di ciliege.

L’iniziativa fa parte del progetto “Un Caffè con le Amiche” della Chirurgia Oncologica Senologica del Policlinico di Modena, in collaborazione con l’Associazione Il cesto di ciliege.

Il progetto è strutturato in una serie di incontri aperti alle donne operate al seno, ai loro familiari e agli operatori sanitari coinvolti nel percorso Senologico. All’incontro parteciperà la Dott.ssa Elisabetta Razzaboni, psicologa del Policlinico di Modena.

L’evento è gratuito: le eventuali offerte libere raccolte saranno devolute per l’acquisto di una strumentazione CESM, utile per la diagnosi di lesioni maligne nella mammella, da donare al Dipartimento di Diagnostica per immagini del Policlinico di Modena.