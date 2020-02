Sabato all’Auditorium Ferrari di Maranello lo spettacolo ‘Il bagnetto’ della Compagnia La Baracca

Con lo spettacolo Il bagnetto della Compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi prosegue sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, la rassegna di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni ‘Teatro XXS’ dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da ATER Fondazione. Alla fine dello spettacolo, nel foyer dell’Auditorium sarà allestita una merenda per tutti offerta da Maranello Caffè.

Lo spettacolo è scritto diretto da Bruno Cappagli, e interpretato da Giovanni Boccomino e Luciano Cenodu; le luci sono di Alex Bertacchi, i costumi di Tanja Eick, le scenografie di Barbara Burgio; la voce della bambina è di Bianca Sollazzo.

Due uomini attendono impazienti il proprio turno a una toilette pubblica che tarda a liberarsi. Stanchi di aspettare, decidono, anche per curiosità, di entrare nel bagno riservato ai bambini. Una specie di incantesimo, uno strano gioco di proporzioni e di dimensioni, porterà i due protagonisti dentro un bagno enorme, molto più grande di loro, tanto da farli apparire al pubblico alti quanto un bambino.

All’inizio, anche se stupiti e a disagio, i due manterranno un comportamento “da adulti”, facendo finta che non ci sia nessun problema a lavarsi le mani in un lavabo alto tre metri. Poi, quasi inconsciamente, ritroveranno un atteggiamento ludico che li porterà a divertirsi giocando con oggetti giganti. Un gioco teatrale in cui il grande diventa piccolo nel più grande. Un modo giocoso e insolito di mettere insieme grandi e piccini.

Info al numero 0536943010 o sulla pagina Fb dedicata.