Volley, Green Warriors in cerca di riscatto a Macerata

Fare più punti possibili, senza se e senza ma: questo l’obiettivo della Green Warriors Sassuolo che domenica sarà impegnata sul campo della Roana CBF HR Macerata. Un compito certamente non semplice aspetta Cvetnic e compagne, che si troveranno di fronte la prima della classe: le ragazze guidate in panchina da coach Luca Paniconi sono in vetta alla classifica del Pool Salvezza con 29 punti e sono reduci dalla netta vittoria conquistata nella prima giornata contro Talmassons.