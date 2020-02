A Fiorano i “Monologhi della vagina” contro la violenza sulle donne

Arriva al teatro Astoria di Fiorano Modenese il noto spettacolo “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, proposto dal Gruppo informale teatrale di Provincia, animato da Barbara Buono, attrice e responsabile del V-Day provinciale.

Giovedì 20 febbraio, alle ore 21, saliranno sul palco donne e ragazze di Fiorano Modenese e dintorni (e anche alcuni uomini), per fare riflettere, emozionare, commuovere e ridere i presenti, con i testi della Ensler e per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Il gruppo di attrici e attori volontari, non professionisti, si è costituito a novembre dello scorso anno ed ha provato regolarmente ogni settimana circa, con l’aiuto di registi, nei locali messi a disposizione dal Comune di Fiorano Modenese.

L’iniziativa è promossa dell’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni INarte e Circolo Nuraghe, Attozero (teatro, musica, danza) e la scuola di danza Balancè. Rientra nel programma degli appuntamenti previsti a livello distrettuale in occasione della Festa della donna.

L’ingresso è ad offerta libera e tutto il ricavato sarà dato in beneficenza. Per informazioni e prenotazioni: VdayProvincia@gmail.com.

L’opera ‘I monologhi della vagina’, che ha debuttato sulla scena off-Broadway nel 1996, è stata ideata dall’autrice dopo aver intervistato duecento donne per sapere cosa pensavano delle relazioni, del sesso e della violenza contro le donne. E’ costituita da un numero variabile di monologhi letti sul palco da diverse voci femminili, ma anche maschili; ogni anno viene aggiunto un nuovo monologo per sensibilizzare sui problemi che le donne affrontano in tutto il mondo.

Dai Monologhi nacque il movimento V-Day, attivo a in tutto il mondo e anche nella nostra provincia, con l’obiettivo di porre fine alla violenza contro donne, ragazze e bambine. Attraverso le campagne del V -Day, volontarie e volontari locali mettono in scena lo spettacolo per aumentare la consapevolezza delle persone e raccogliere fondi da devolvere alle associazioni che si occupano di donne maltrattate, che già operano sul territorio.