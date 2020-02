A Novi arriva il nuovo campo di calcetto

Sono iniziati i lavori per delimitare il nuovo campo di calcetto, aperto di giorno e disponibile a ragazzi e adulti per allenamenti, per giocare o semplicemente per correre, uno spazio per divertirsi insieme, insomma un luogo per tutti, proprio come prima del terremoto.

Dopo la costruzione della palestra Monia Franciosi e delle scuole definitive dell’Istituto comprensivo “R.Gasparini” si era perso questo spazio libero destinato allo sport, ma a breve, di fianco al campo sportivo di Novi, sarà di nuovo a disposizione della comunità.