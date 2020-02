Due infortuni sulle piste da sci del comprensorio del Cimone

Questa mattina nel comprensorio sciistico di Monte Cimone, in località Passo del lupo, una studentessa 14enne di Parma, mentre percorreva a piedi il bordo della pista da sci, perdeva l’equilibrio su una lastra di ghiaccio scivolando per una trentina di metri fino ad andare a sbattere contro una pianta. La ragazza è stata soccorsa dai carabinieri sciatori in servizio sulle piste e dal personale del 118 e successivamente eli-trasportata al Maggiore di Bologna.

Sempre in mattinata, i carabinieri sciatori hanno soccorso un 44enne modenese che, durante l’attività sciistica, ha urtato un altro sciatore finendo contro le reti di protezione. Il ferito e’ stato trasportato con elicottero all’ospedale di Baggiovara.