Mirandola: arrestati madre e figlio per rapina

Questa mattina i carabinieri di Mirandola e di Carpi hanno arrestato due persone rintracciate in un campo nomadi poiché condannate a scontare l’una tre anni e l’altra tre anni e otto mesi di reclusione. I due, madre e figlio, qualche tempo fa furono indagati per aver commesso una rapina in danno di un uomo anziano di San Giovanni del Dosso (MN), il quale fu avvicinato sotto casa e rapinato del proprio orologio e portafogli.

Stamattina sono stati tradotti presso il carcere di Modena.