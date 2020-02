“Il confine Italo – Sloveno e le Foibe”, assemblea ANPI giovedì a Castelnovo Monti

Giovedì 20 Febbraio alle ore 20.30 nel Centro Sociale Insieme di Via Partigiani 12 a Castelnuovo Monti si svolgerà una assemblea pubblica organizzata dall’ANPI provinciale sul tema “Il confine Italo – Sloveno e le Foibe”. A parlarne sarà il Prof. VALERIO STRINATI dell’ANPI Nazionale.

L’ANPI ha deciso di organizzare l’iniziativa su un tema così controverso a pochi giorni dalla ricorrenza del 10 febbraio, giornata del Ricordo, per uscire dalle ricorrenti polemiche e strumentalizzazioni di fatti inaccettabili e da condannare senza esitazione. L’ANPI si propone di illustrare le valutazioni sul tema a partire dalla relazione della commissione governativa Italo-Slovena dell’anno 2000 e dalle analisi e riflessioni dell’ANPI Nazionale sul confine Italo – Sloveno e le foibe del 2016. Da questi elementi ed anche alla luce degli studi e degli approfondimenti fatti in questi anni vanno messe al bando vecchie chiusure ideologiche che hanno alimentato polemiche e strumentalismi di parte per tanti decenni